Eerste 'Nacht van de Engelen' betovert Theaterplein 02u35 0 Benny Proot Het spektakel 'Nacht van de Engelen' was een succes. Koksijde Voor de allereerste keer werd uitgepakt met het winterse spektakel 'Nacht van de Engelen'.

In de Zeelaan en pal boven de schaatspiste op het Theaterplein werd een knap staaltje theater opgevoerd.





Het verhaal gaat over een bruiloft waarin twee geliefden dansen en vliegen. Ze krijgen het goede gezelschap van muzikanten, dansende dieren, sprookjesachtige figuren en engelen die neerdalen vanuit de hemel. De acteurs bengelden dan ook aan kabels en touwen, en maakten er een acrobatische show van, vol fonkelende lichtjes en lampen.





Alle acteurs van muziektheater De Tol uit Antwerpen bespeelden moeiteloos de ruim 3.500 toeschouwers op het bomvolle plein.





'Nacht van de Engelen' speelde eerder al in grootsteden, zoals Brussel en Kopenhagen.





Na de vakantie wordt beslist of het evenement volgend jaar wordt herhaald. (TVA)