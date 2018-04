Eerste 'Koksijde Trail' lokt 425 deelnemers 23 april 2018

De eerste editie van de 'Koksijde Trail' gisteren is met 425 deelnemers een succes geworden. "Vooral de passages door het CasinoKoksijde en de Duinenabdij zijn de deelnemers bijgebleven", reageert mede-organisator Pieter Verhaeghe. "We kregen dan ook veel positieve reacties. Het mooie weer was een extra opsteker voor de wandelaars en lopers. De 'Koksijde Trail' was een initiatief van een aantal hogeschoolstudenten en een paar sportievelingen. Naast het mooie aantal deelnemers konden we ook 213 euro bijeen sprokkelen voor de vzw Vrienden der Blinden in Koksijde, die blindengeleidehonden opleidt." (GUS)