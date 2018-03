Eerste gedeputeerde Guido Decorte kiest voor gemeente 14 maart 2018

Eerste gedeputeerde Guido Decorte (62, CD&V) uit Koksijde doet niet mee aan de provincieraadsverkiezing en kiest dus voluit voor de Lijst van de Burgemeester in Koksijde. "Sinds 1994 zetel ik in de provincieraad en sinds 2009 ben ik gedeputeerde maar dat werk vraagt heel veel tijd. Voor mezelf heb ik dan ook de keuze gemaakt om te gaan voor mijn eigen gemeente Koksijde. Er ligt heel wat werk op de plank. De toekomst van de luchtmachtbasis bijvoorbeeld is een grote uitdaging. Daarnaast denk ik aan de dorpskernvernieuwing in Oostduinkerke-Dorp en het nieuwe masterplan voor Koksijde-Dorp. We moeten onze gemeente toeristisch verder uitbouwen zonder daarbij de eigen inwoners uit het oog te verliezen." Als gedeputeerde was Guido Decorte onder meer betrokken bij de inrichting van het nieuwe provinciedomein De IJzerboomgaard in Diksmuide dat dit najaar opent. (GUS)