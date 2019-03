Een vleugje Guatemala in De Rozenkrans GUS

25 maart 2019

11u02 0 Koksijde De Rozenkrans uit Oostduinkerke won de Mural wedstrijd van Broederlijk Delen. Een kunstenaar uit Guatemala reisde speciaal naar de kustgemeente af om het kunstwerk te bewonderen.

De Rozenkrans is een school voor kinderen met een achterstand maar met veel creatief talent want het won de uitdaging van kunstenaar Guillermo Santillana. ‘Kleurrijk verzet tegen de vernietiging van de natuur’, dat was de opdracht. “Leerlingen van de opleidingsvormen 1 en 2 werkten samen met hun leerkrachten aan een kleurrijke muurschildering”, legt directeur Lieven Beheydt uit. Leerkracht Elisabeth Hagymasi vult aan: “In ons kunstwerk verwerkten we de wereld, een machteloos maar moedig meisje en hoop. Die drie items hebben allemaal een betekenis. Het meisje staat symbool voor onschuldige, kwetsbare mensen die lijden onder de vernieling van de natuur. Mensen met veel rijkdom willen steeds meer en houden geen rekening met de gevolgen voor de natuur en mensen. Toch blijft het meisje moedig. Op de gele achtergrond zien we het mooie uit de natuur en mensen die zich bekommeren om elkaar. Ze dragen zorg voor de natuur.” Wat het extra leuk maakt, is dat de kunstenaar van het Oostduinkerks ontwerp een replica zal maken voor in zijn thuisland.