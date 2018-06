Eén landschapspark van Duinkerke tot Nieuwpoort 26 juni 2018

02u42 0 Koksijde De provincie wil met de Franse collega's één landschapspark creëren van Duinkerke tot Nieuwpoort. Twaalf partners langs weerszijden van de grens ondersteunen het initiatief en leggen 3,75 miljoen euro op tafel tot in 2021.

Vedette is de naam van het project en dat is de Franse afkorting voor 'naar een duurzaam eco-toeristisch territorium van bijzondere kwaliteit'. "We zullen het beheer goed afstemmen", zegt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). "Verder denk ik aan stuifduinherstel in het Westhoekreservaat in De Panne, werken in de Similiduinen in Nieuwpoort en natuurinrichting van de fossiele duinen Schuddebeurze in Middelkerke. In het nog te ontwikkelen provinciaal domein Koolhofput in Nieuwpoort zullen we een onthaalpunt realiseren. Momenteel doen we dat ook in de Duinpanne in De Panne. De samenwerking slaat niet alleen op het beheer, maar ook op recreatie. De wandel- en ruiterpaden aan Franse en Vlaamse zijde zullen we met elkaar verbinden. De polders zitten mee in het project. Daar zullen we onder meer de waterkwaliteit onderzoeken. Het is vooral belangrijk dat we dit natuurgebied nog beter beschermen, beheren en promoten." (GUS)