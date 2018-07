Echte hoogvlieger: met 10.000 op BK kunstvliegen 02 juli 2018

Het derde Belgian Open Aerobatic Championship in Koksijde, zeg maar het BK kunstvliegen, is met meer dan 10.000 toeschouwers een absolute topeditie. Organisator Johan De Block van de West Aviation Club was een tevreden man. "Er waren geen incidenten en het warme weer was zeker geen hinderpaal. We zorgden voor voldoende verfrissing. Het formatieteam The Red Devils van de Belgische luchtmacht vormde een topper. Stuntpiloot Kristof Cloetens was, net zoals vorig jaar, Belgisch kampioen op ons evenement. Hij toonde wat hij in zijn mars had en dat was best spectaculair om te zien. Het was een geslaagde editie. Naast de luchtvaartliefhebbers trokken we ook gezinnen aan dankzij aangepaste animatie zoals knutselworkshops en theater. Tot slot brachten we een eerbetoon aan de Sea King die voor de laatste keer een demonstratie gaf."





(GUS)