E40 in Oostduinkerke afgesloten voor vrachtwagens door stiptheidsacties Franse douane Bart Boterman

06 maart 2019

12u20 0 Koksijde De opritten van de E40 in Veurne en Oostduinkerke richting Frankrijk zijn afgesloten voor vrachtwagens door de aanhoudende stiptheidsacties van de Franse douane. Vrachtwagens op de E40 moeten rechtsomkeert maken in Oostduinkerke en via Brugge en Kortrijk naar Frankrijk rijden. “We willen voorkomen dat er opnieuw ellenlange files ontstaan zoals dinsdag”, zegt korpschef Nicholas Paelinck van de politie Westkust. Personenvervoer wel toegelaten.

Voor de derde dag op rij houdt de Franse douane stiptheidsactie in de haven en de Eurotunnel in Calais. Er wordt gevreesd dat de nakende brexit voor veel extra werk zal zorgen en de douaniers eisen meer mankracht. De stiptheidsacties zorgen voor grote verkeerschaos rond Calais en gisteren was dat zelfs voelbaar tot in ons land. De file was tegen de middag al aangedikt tot in Veurne en het verkeer stond volledig stil.

“We willen voorkomen dat die situatie zich herhaalt. We doen de vrachtwagens die naar Frankrijk rijden rechtsomkeert maken aan het op-en afrittencomplex in Oostduinkerke. Het vrachtverkeer moet nu via Brugge en Kortrijk (de E403, red.) richting Frankrijk rijden. Ook de opritten in Oostduinkerke en Veurne, in de richting van Frankrijk, zijn afgesloten voor vrachtverkeer”, zegt korpschef Nicholas Paelinck van de PZ Westkust.

Personenvervoer wel toegelaten

“Personenvervoer mag wel door in Oostduinkerke en ook de opritten in de richting van Frankrijk zijn open voor personenwagens. We willen de westkust bereikbaar houden voor de inwoners en toeristen door de vrachtwagens te mijden”, aldus de korpschef. Voorlopig is het nog geen file rijden op Belgisch grondgebied. De oprit van Adinkerke richting Frankrijk, de laatste voor de grens, is overigens wel nog open voor alle verkeer. “Maar als we zien dat truckchauffeurs de lokale wegen beginnen gebruiken om in Adinkerke opnieuw de snelweg op te rijden, sluiten we die ook voor vrachtvervoer. We zijn permanent aanwezig en volgen de situatie op”, aldus de korpschef.