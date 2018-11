E40 boordevol rollen roofing na crash 07 november 2018

02u25 4

Op de E40 in Wulpen is gisteren rond 8.30 uur een ongeval met een truck en een auto gebeurd in de richting van Brussel. De vrachtwagen was volgeladen met rollen roofing en reed na de aanrijding door de middenberm. De vrachtwagen kantelde en de roofing kwam op de snelweg terecht. Er vielen drie gewonden: de twee inzittenden van het Britse voertuig en de vrachtwagenchauffeur. Die laatste was er het ergst aan toe, maar er is geen levensgevaar. Ze werden overgebracht naar het AZ West in Veurne. De snelweg was in beide richtingen een halfuur lang versperd. Rond 9 uur kon het verkeer in beide richtingen opnieuw passeren via de rechterrijstroken. Het duurde tot 14 uur vooraleer alle roofing geruimd was door de brandweer en de vrachtwagen en auto getakeld waren. (BBO)