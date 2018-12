Dronken man valt in slaap in geparkeerde wagen: 4.800 euro boete met uitstel

JHM

03 december 2018

06u43 2 Koksijde Een jongeman uit Koksijde heeft van de politierechter een geldboete van 4.800 euro gekregen, volledig met uitstel, en 90 dagen rijverbod, waarvan 75 met uitstel, voor dronken rijden op 5 mei in Koksijde.

De politie betrapte J.G. in het holst van de nacht toen de man in zijn geparkeerde auto lag te slapen met het hoofd op zijn stuur. Bovendien draaide de motor van de wagen en was de wagen zelf op slot. Agenten probeerden hem meermaals wakker te maken door op de ramen te tikken. “En toen dat uiteindelijk lukte, weigerde J.G. open te doen en wilde hij gewoon vertrekken. De politie moest dat verhinderen”, sprak de procureur. J.G verklaarde zelf dat hij van een verjaardagsfeestje kwam. Hij krijgt zijn straf met uitstel enkel als hij een verkeerscursus volgt.