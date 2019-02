Dronken jongeman verwondt drie agenten: werkstraf van 75 uren JHM

Koksijde Een jongeman uit Koksijde moet een werkstraf van 75 uren vervullen, en 800 euro boete betalen, omdat hij drie agenten van politiezone Westkust verwondde.

Die waren opgeroepen omdat B.P. openbaar dronken was langs straat. Toen ze hem bestuurlijk wilden aanhouden liep het verkeerd en gedroeg B.P. zich als een dolleman. Hij schopte wild om zich heen en maakte daarbij drie lichtgewonden. Het parket van Veurne had de jongeman eigenlijk een bemiddeling in strafzaken aangeboden maar die mislukte. Dat kwam omdat de man weigerde een cursus dader-in-zicht te volgen én de drie agenten niet wilde vergoeden. Dat heeft hij naar eigen zeggen intussen toch gedaan maar omdat de agenten zich geen burgerlijke partij stelden kan dat niet gecontroleerd worden. Als de jongeman de werkstraf niet vervult krijgt hij alsnog een celstraf van 6 maanden.