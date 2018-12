Doe je kerstinkopen stijlvol in Koksijde GUS

10 december 2018

15u53 0 Koksijde De handelaarsbond Hart van Koksijde presenteert zaterdag 22 december stijlvol shoppen in de Zeelaan. Toerisme Koksijde koppelt er zijn kerstparade aan vast.

Stijlvol shoppen dat staat voor een sfeervol aangeklede Zeelaan en animatie vanaf 10.30 uur. “We hebben heel wat handelszaken waar je zeker inspiratie zult vinden voor de kerstcadeautjes”, zegt voorzitster Annick Vandenbroucke van Hartje van Koksijde. “Shoppen is zoveel leuker met aangepaste animatie. Zaterdag 22 december vanaf 10.30 uur zorgen we voor straattheater, een kerstkoor, workshop geschenkverpakking en nodigen we de Christmas Carol Singers, kerstmarionetten en elfjes uit. Uiteraard kreeg ook de kerstman een uitnodiging om langs te komen. Tijdens de eindejaarsactie van de handelaars maak je kans op één van de 1000 flessen cava.

Toerisme Koksijde-Oostduinkerke plant om 18 uur diezelfde dag de sprookjesachtige parade FierS & Cheval in de Zeelaan gevolgd door vuurwerk op het strand.