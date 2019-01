Doe-het-zelver ‘herstelt’ boiler maar zet huis onder stoom: bewoonster in shock naar ziekenhuis Jelle Houwen en Bart Boterman

06 januari 2019

10u29 0 Koksijde In de Leeuwerikstraat in Groenendijk bij Koksijde werd een bewoonster zaterdagnacht rond 5 uur gewekt door een ontploffingsgeluid in haar huis. Toen ze beneden ging kijken, zag ze overal rook. De vrouw belde in shock naar de hulpdiensten voor een brand. Maar dat was niet het geval.

De ontploffing bleek ontstaan te zijn doordat de man des huizes aan de kapotte boiler had zitten sleutelen. Door het defect spoot al een geruime tijd stoom uit het apparaat. De vrouw verwittigde ‘s nachts in paniek de brandweer, die de situatie weliswaar snel onder controle had. De vrouw verkeerde wel wat in shock en werd daarom met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze kon snel beschikken.

Zondag diende de brandweer echter terug te komen voor hetzelfde probleem, namelijk opnieuw een ontploffing en stoomvorming. Dit keer haalde de brandweer de politie erbij, want de man des huizes had de boiler opnieuw eigenhandig proberen herstellen. De politie beval de man een technicus te laten komen en verzegelde de boiler.