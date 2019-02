Doe eens een ‘Triootje aan de Westkust’ GUS

06 februari 2019

14u14 0 Koksijde Net zoals vorig jaar bundelen De Panne, Koksijde en Nieuwpoort de valentijnskrachten onder de noemer ‘Triootje aan de Westkust’. Van 14 tot en met 17 februari vinden er verschillende romantische activiteiten plaats.

De kus-tram rijdt op 14 en 15 februari van 14 tot 20 uur tussen de drie kustgemeenten. Onderweg geniet je van een glaasje bubbels, het glas mag je meenemen als aandenken. Nog die twee dagen staat een romantische strandwandeling op het programma. Met een volle stempelkaart krijg je tien euro korting op het kus-menu bij één van de deelnemende restaurants. Leuk om te doen, is de huwelijksgeloften vernieuwen. Dat kan op 14 en 16 februari op het strand in De Panne. Vooraf inschrijven is nodig.

Nog op het programma: vaar mee met de Love Boat van rederij Seastar in Nieuwpoort en geniet aan boord van muziek en een glaasje lekkers. Zondag 17 februari staat in De Panne een liefdevolle brunch op het menu. Nog in De Panne gaan de maskers op, op vrijdag 15 februari tijdens het Venetiaanse dansbal. Koksijde tovert op 16 februari zijn Zeelaan om tot Chaussée d’Amour en Nieuwpoort plant diezelfde dag om 18 uur een liefdesvuurwerk. Info: www.triootjeaandewestkust.be.