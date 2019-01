Dit is ‘sneeuwkunst’: liggend vrouwelijk naakt van 3 meter GUS

23 januari 2019

11u35 0 Koksijde Wie in de Polderstraat in Oostduinkerke rijdt, zal even opzij kijken bij huisnummer 115. Daar creëerde Pierre Dalle een liggend naakt met sneeuw van liefst 3,5 meter.

“Ik was mijn oprit aan het opkuisen en dacht: ik kan met die sneeuw beter iets creatiefs doen”, lacht Pierre Dalle. Hij werkte vroeger bij de technische dienst van Koksijde en was toen al bijzonder kunstzinnig ingesteld. Denk maar aan de feeërieke kerstverlichting waarvoor hij elk jaar verantwoordelijk was. “Ik maak momenteel beelden in klei en merkte vanmorgen dat de sneeuw bijzonder goed plakte. In een half uur tijd was mijn kunstwerk af. Het is een liggende vrouw naakt in de sneeuw met een zonnehoed op. Het mag al eens gek zijn in dit gekke weer.”