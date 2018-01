Dieven stelen twaalf konijnen en honderd kilo voer 23 januari 2018

Vooruitziende dieven hebben vorige week donderdag niet enkel twaalf konijnen uit een stal in Oostduinkerke gestolen, maar namen meteen ook honderd kilo voer mee. De eigenaar van de konijnen, die bedoeld waren voor de kweek, deed afgelopen weekend aangifte bij de politie. De man ging donderdagavond de dieren nog voederen in zijn stallen in de Pelikaanstraat, maar vrijdag stond de poort wagenwijd open. Er werd ook een materiaalbak gestolen. De politie Westkust is inmiddels een onderzoek gestart. (BBO)