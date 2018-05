Dieven houden plundertocht op werf 18 mei 2018

Op een bouwwerf in de A. Vanhouttelaan in Koksijde hebben dieven dinsdagnacht een ware plundertocht gehouden. Hoewel er geen sporen van braak zijn gevonden in het gebouw in aanbouw, bleken woensdagmorgen tal van gereedschappen verdwenen. Volgens de politie werden meer dan dertig apparaten gestolen van een aannemer uit Menen, waaronder verschillende soorten zaag- en boormachines en apparaten op batterijen. Ook in de Ter Duinenlaan werd die nacht overigens ingebroken op een werf. Daar werd het werfhekken opengebroken en verdwenen isolatiestukken van het merk Rockwool. De politie startte een onderzoek in beide zaken en onderzoekt ook of ze verband houden. (BBO)