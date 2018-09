Dieven aan de haal met wielen auto 07 september 2018

Op de Dijk in Koksijde werd donderdagnacht vastgesteld dat er in drie wagens was ingebroken. Terwijl de patrouille bezig was met het onderzoeken van een auto waarvan de vier wielen waren gestolen, kwamen er plots nog twee meldingen binnen. Telkens werd de autoruit ingeslagen. Uit de ene wagen stalen de dieven een afstandsbediening, uit de andere een gps en wat cash geld. (JHM)