Dierenarts en oppositieraadslid Suze Bogaerts pleit voor stil vuurwerk GUS

28 februari 2019

10u01 0 Koksijde “Ik vraag om te stoppen met vuurwerk bij evenementen en als het echt niet zonder kan dan is stil vuurwerk een alternatief”, deelt Suze Bogaerts (Koksijde Vooruit) mee aan de gemeenteraad. De Lijst Burgemeester volgt haar gedeeltelijk.

“Vuurwerk is voor onze huisdieren en wilde dieren een drama. Het zorgt voor stress, paniek en sommige dieren kunnen er zelfs ziek van worden met blijvende psychische letsels”, weet Suze die beroepshalve dierenarts is. “De voorbije Nieuwjaarsperiode liepen bijna honderd dieren weg door het vuurwerk in de regio kust en polders. Ook zijn zeker een dertigtal dieren gekwetst geraakt tijdens het wegrennen omdat ze bijvoorbeeld onder een wagen terecht kwamen. Niet alle viervoeters hebben het zelfs overleefd. In het politiereglement staat dat particulieren geen vuurwerk mogen afsteken zonder dat ze daarvoor minstens een maand vooraf toestemming hebben gevraagd aan de luchtvaart. Op oudejaarsavond weerklonk er echter vuurwerk van 16 tot 4 uur. Op veel plaatsen was dat zonder toestemming. Waarom treedt de politie daartegen niet op? Een goede sensibiliseringscampagne is nodig. Stil vuurwerk is een beter alternatief en ook veel veiliger.”

Toerismeschepen Dorine Geersens (LB) volgt Suze gedeeltelijk. “We hebben tijdens de zomer drie vuurwerken, dan nog één met oudejaar, tijdens de Sylvestervuren, op Halloween en na de Knuffelduik”, reageert Dorine. “Vuurwerk hoort bij onze traditie en de toerist vraagt ernaar dus in de zomer zullen we dat niet schrappen. Op de andere momenten denken we na om over te schakelen op stil vuurwerk hoewel dat wel saaier en ook duurder is. Het plan was om dat uit te testen na de knuffelduik maar het weer was daarvoor te slecht.”