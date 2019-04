Dief maakt 6.840 euro buit in herberg De Peerdevisser: 18 maanden cel Jelle Houwen

16 april 2019

14u35

Een 35-jarige Nederlandse dief heeft 18 maanden cel en 800 euro geldboete gekregen voor twee diefstallen in een jeugdherberg. De man overnachtte eerst op 27 september 2017 in De Ploate in Oostende en deelde een vertrek met drie andere mannen. Toen ze ontwaakten, merkte een van de gasten op dat zijn gsm en oplader verdwenen waren. Ook A.B. was met de noorderzon verdwenen. De politie werd gebeld en via camerabeelden werd A.B. herkend. De man bleek bij de politie gekend te zijn voor diefstallen, want zijn vingerafdrukken zaten al in hun systeem. Die bleken op 3 april 2018 van nut te zijn, want toen werd ingebroken in De Peerdevisser in Oostduinkerke. Daar bleek 6.840 euro gestolen te zijn uit de kassa aan de bar, de receptie en in een geldkoffer. Ook dat spoor leidde naar A.B. De man daagde echter niet op in de rechtbank.