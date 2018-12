Dessertbuffet en lezing ten voordele van De Warmste Week GUS

03 december 2018

13u40 0 Koksijde De Warmste Week op Studio Brussel start op 18 december. Vandaag maakte de radiozender de drie presentatoren bekend. Ook in Koksijde is een actie gepland.

Woensdag 5 december nodigt de vereniging CoxyPics iedereen uit naar in Witte Burg in Oostduinkerke. Voor 2 euro kan je vanaf 18.30 uur aanschuiven voor een dessertbuffet. Een uur later start de lezing van fotograaf Lieven Coudenys, die al jaren de paralympics op de gevoelige plaat zet. “Dat levert een emotionele en verrassende kijk op dat bijzondere sportevenement op”, vindt Walter Carels. Wie de voordracht wilt bijwonen, betaalt 6 euro. Dat geld schenkt de fotoclub aan Tandem West, een vereniging die vrijetijdsactiviteiten aanbiedt voor kinderen met en zonder beperking. Alle acties zijn gebundeld op www.dewarmsteweek.be.