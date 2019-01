Defecte boiler zet huis onder de stoom Jelle Houwen

06 januari 2019

10u29 0

In de Leeuwerikstraat in Groenendijk bij Koksijde werd een bewoonster zaterdagnacht rond 5 uur gewekt door een vreemd geluid in haar huis. Het bleek dat de leidingen van de boiler in huis kapot waren waardoor een probleem ontstond bij de boiler. Die spoot al geruime tijd stoom in de woning waardoor die volledig gevuld was en de bewoonster wakker werd. Ze verwittigde in paniek de brandweer die de situatie snel onder controle. De vrouw verkeerde wel wat in shock en werd daarom met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.