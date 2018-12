De zee horen, zien en lezen Yves Bondue, Peter Paelinck en Luc Vanhoucke schuimden de vloedlijn af met een bijzonder boek als resultaat GUS

11 december 2018

12u13 0 Koksijde Nog op zoek naar een origineel kerstcadeau? Het boek Zeehouck komt daarvoor zeker in aanmerking. Muziek, poëzie en fotografie met de zee als rode draad zijn daarin gebundeld.

De creatieve vrienden Yves Bondue, Peter Paelinck en Luc Vanhoucke vormen samen WXII. Onder dat Romeinse cijfer bracht het trio een paar jaar geleden Houck & Land uit met hun eigenzinnige kijk op de Westhoek en Frans-Vlaanderen. ‘Zeehouck’ is nu het vervolg. Koksijdenaar Peter Paelinck vertelt hoe ze tewerk gingen. “In 2016 trokken we een jaar lang langs de duinen en stranden tussen Wimereux en het Zwin. We wandelden op de waterlijn, langs dijken en pieren. Zigzaggend tussen de polders en de zee penden we onze indrukken neer. Yves en ik deden dat muzikaal, Luc gebruikte zijn fototoestel. Op inspirerende locaties ontstonden geluidsopnames die volledig overeenstemden met de natuur. Van Knokke gingen we naar Lissewege, Oostende, Nieuwpoort, Oostduinkerke, De Panne, Zuydcoote, Leffrinckoucke, Dunkerque, Cap Blanc Nez tot in Wimereux. Wie door het boek bladert, zal de vier jaargetijden horen en zien. Poëzie en proza maken het werk af.”

Het boek is uitgegeven door Bibliodroom en kost 36 euro. Het werd voorgesteld in het nationaal visserijmuseum Navigo in Oostduinkerke. Info: www.WXII.be