De schaatspistes in de Westkust op een rij GUS

13 december 2018

10u19 0 Koksijde Zowel in Koksijde als in De Panne gaan de ijspistes dit weekend open. In Nieuwpoort is het nog wachten tot het begin van de kerstvakantie.

In Koksijde ligt de niet overdekte ijspiste voor het gemeentehuis. Rondom staan sfeervolle smulhuisjes. Van zaterdag tot het begin van het kerstverlof kan je elke namiddag schaatsen, tussen 22 december en 6 januari is dat de hele dag. Volwassenen betalen 4 euro en kinderen tot 16 jaar 2 euro. Schaatsen huren kost 2 euro.

In De Panne is de schaatsbaan op het Marktplein wel overdekt. Ook daar staan kerstkraampjes en is er elke dag animatie voor jong en oud. Dat gaat van een ballonplooier tot een filmvoorstelling of optreden. Schaatsen kan vanaf zaterdag elke dag van 11 tot 21 uur. Een ticket kost 5 euro, schaatsen inbegrepen.

In Nieuwpoort tot slot is de ijspiste half overdekt met centraal een kiosk voor de vele optredens. Vrolijk Nieuwpoort, zoals het totaalevenement noemt, start wel pas op 21 december. Een schaatsbeurt kost er 7 euro, schaatsen inbegrepen, of 5 euro als je zelf de schaatsen meebrengt. De ijspiste zal open zijn vanaf 11 uur. Vrolijk Nieuwpoort duurt de hele kerstvakantie.