De Roste Muis sluit de deuren POLDERDORP VERLIEST EETHUIS VAN BERT FICHEFET EN HEIDI VERMEULEN TIMMY VAN ASSCHE

03 februari 2018

03u17 0 Koksijde Na dertien jaar gaat het bekende eethuis De Roste Muis dicht. Chef Bert Fichefet heeft een nieuwe professionele uitdaging gevonden en het huurcontract liep ten einde. "Spijtig, De Roste Muis fleurde Bekegem op", betreurt burgemeester Bonny het vertrek.

Chef Bert Fichefet en gastvrouw Heidi Vermeulen zwierden de deuren van De Roste Muis op het Dorpsplein in 2005 open. In al die tijd bouwde het koppel een prima reputatie op met steevast goeie scores en reviews van klanten uit heel België. Maar aan hun avontuur in het bekoorlijke polderdorpje komt nu een eind: de huurovereenkomst zit erop en Bert gaat een nieuwe culinaire uitdaging aan. Ze postten een bericht op Facebook om iedereen in te lichten. Het regent intussen warme reacties van klanten en vrienden die de sluiting betreuren.





"Ik kreeg het aanbod om bij de nieuwe uitbaters van brasserie Padrone aan de slag te gaan, in de Diksmuidebaan 200 in hoofdgemeente Ichtegem. Ik kon het aanbod echt niet weigeren. Met mijn vrouw Heidi (44) en zoon Kaïn (12) verlaten ik ook Bekegem om in Eernegem te gaan wonen", vertelt chef Bert. Padrone kent met Tom Vermeersch en Angelique Derycke nieuwe uitbaters. De opening is voorzien voor april. Ook Heidi zoekt een nieuwe uitdaging, maar niet langer in de horeca.





Thaise kip

De Roste Muis was vooral bekend voor haar kip op Thaise wijze en gelakte ribbetjes. Bert is dan ook niet de eerste de beste. "Ik begon mijn horecacarrière in eetcafé De Spieghel in Damme", zegt hij.





"Nadien deed ik meer ervaring op in verschillende Brugse horecazaken. Ik zocht de rust en stilte op en vond die in Bekegem. Toen het pand leeg stond, besloot ik - vrij impulsief - om er zelf aan de slag te gaan. Het gebouw, uit de jaren veertig, stond toen al een poosje leeg. Voordien was er een typisch volkscafé gevestigd. De Roste Muis blijft nog open tot en met zondag 25 februari."





Heidi en Bert richten zich ook rechtstreeks aan alle klanten. "Bedankt voor jullie trouw, vele bezoekjes, vertrouwen en de vele lieve en leuke recensies. Jullie gaven ons de mogelijkheid om te groeien en ons te ontplooien tot wie we nu zijn."





"Spijtig"

Burgemeester Karl Bonny (CD&V) betreurt alvast het einde van de horecazaak en was er vaste klant. "Dit is heel spijtig. De Roste Muis was een heel leuk adresje. Het fleurde de dorpskern van Bekegem flink op. Allicht kan er in de toekomst een nieuwe horecazaak in het pand worden ondergebracht." In Bekegem, dat amper 1.082 zielen telt, blijft straks enkel café De Watervalle en een buurtwinkel over.