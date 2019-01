De Driekoningen van Oostduinkerke: Baltazaar, Kaspaar en … Snakbaar GUS

02 januari 2019

Na dertien jaar kruipen volksmuzikanten Stefaan Demoen en Jan Huyghe zondag in Oostduinkerke opnieuw in de huid van de Driekoningen Baltazaar en Kaspaar. Ze krijgen de hulp van Snakbaar.

Gewapend met klompviool en trekzak flaneren de Driekoningen zondag door Oostduinkerke. “Na dertien jaar stilte vonden we de tijd rijp om opnieuw liedjes te zingen op deze bijzondere feestdag”, laat Jan Huyghe weten. Samen met Stefaan Demoen zorgt hij voor de sfeer. “Engel Snakbaar vergezelt ons zondag. We beloven een koninklijk schouwspel dat menig omstaander zal doen opwippen van vreugde”, lacht Stefaan Demoen. Het trio start zondag zijn Driekoningentocht om 11 uur op de Zeedijk van Oostduinkerke. Ze proberen zoveel mogelijk horeca- en handelszaken op de Zeedijk en in de Albert I-laan te bezoeken. Na de middag gaat het dan verder richting de dorpskom en dat tot rond 19 uur.