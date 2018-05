Das spoelt aan op strand 16 mei 2018

Op het strand van Oostduinkerke is gisteren een opmerkelijk dier aangespoeld, namelijk een das. Het dier was al in verre staat van ontbinding. De vondst is extra opmerkelijk omdat er geen dassen leven in de regio. "In mijn 23-jarige carrière heb ik nog geen dassen weten aanspoelen, wel al een schaap en een everzwijn. Vermoedelijk is het dier in een rivier terechtgekomen en zo naar zee gespoeld", zegt marien bioloog Jan Haelters. De stad Koksijde werd ingelicht om het kadaver op te halen. (BBO)