Daan wenst zijn opa nog eens de lucht in 02u44 0 Foto VTM Romain, zijn kleinzoon Daan en Niels Destadsbader in de Seaking.

Niels Destadsbader vervult ook de droom van Daan (10). Die verraste zijn opa Romain Orbie (75) met een vlucht met de Seaking helikopter. Vroeger was hij een heldhaftig piloot, maar eens op pensioen en na het overlijden van zijn vrouw kwam hij niet vaak meer buiten. Daaraan wou Daan iets doen en hij schakelde 'De Wensboom' in. Groot was opa's verbazing toen de helikopter hen oppikte. "Mijn hart begon meteen sneller te slaan. Vliegen is altijd meer een hobby dan mijn beroep geweest. Zelfs na vijftien jaar mis ik het soms nog", reageert Romain. Verder zie je vanavond hoe Jelle zijn oma verrast met haar favoriete acteurs uit de serie Familie en hoe Simon iets speciaals in petto heeft voor Lowie met wie hij niet meer in dezelfde klas zit maar die wel nog zijn beste vriend is. 'De Wensboom' is vanavond te bekijken om 20.35 uur op VTM. (GUS)