Cultuur ambassadeur Walter Vilain plots overleden aan agressieve kanker GUS

07 januari 2019

18u38 0 Koksijde Walter Vilain (80) uit Koksijde is maandagochtend plots overleden aan een agressieve kanker. Hij was cultureel ambassadeur van Koksijde, stichter van de Westhoekacademie, kunstenaar, componist en volksverteller.

“In december vorig jaar was Walter nog aanwezig op de gemeenteraad waarin we beslisten om zijn ouderlijk huis, het beschermde Vanneuvillehuis, te restaureren”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Helaas zal hij het resultaat niet zien maar zijn aquarellen zullen we als blijvende herinnering behouden. Walter was een creatieveling op vele vlakken. Hij was grondlegger van onze Westhoekacademie. Ook als componist verdiende hij zijn strepen maar hij was vooral kunstenaar met een groot hart voor Paul Delvaux. We dachten dat hij onsterfelijk was maar we hebben onverwacht snel afscheid moeten nemen van onze cultureel ambassadeur.”

Twee jaar terug sprak Walter Vilain met onze krant over zijn bijzondere band met Paul Delvaux die toen 120 jaar geleden geboren was. Hij vertelde over hoe Delvaux hem de eerste, kunstzinnige stappen leerde zetten in het hoger instituut Ter Kameren in Brussel. Vilain mocht zelfs meehelpen aan Delvaux’ werk ‘Les Hauts Lieux Littéraires Français en Belgique’ dat te zien was op de wereldexpo in 1958.

Walter Vilain was een geboren en getogen Koksijdenaar. Omdat zijn vader al vroeg overleed, voedde zijn grootmoeder Walter op in het vandaag bekende Vanneuvillehuis. Walter was een minzaam man die begeesterd was door de schoonheid van het woord, de schilder- en beeldhouwkunst. Een echte verteller was hij die durfde opkomen voor zijn mening. Hij heeft zich ook een paar jaar politiek geëngageerd als gemeenteraadslid en was tot december vorig jaar voorzitter van de sp.a.

Het is nog niet bekend wanneer Walter begraven zal worden.