Criminaliteit met 39% gedaald 04 augustus 2018

02u35 0

De criminaliteit in de politiezone Westkust is in juli met 39 procent gedaald tegenover vorig jaar. Tegenover 2012 valt zelfs een daling van 44 procent te noteren. In totaal werden 88 feiten gepleegd tegenover 144 vorig jaar. Vooral de scherpe daling in het aantal woninginbraken en diefstallen uit voertuigen valt op. Die daalden met respectievelijk 50 en 68 procent tegenover 2012. Ook het aantal winkeldiefstallen is gedaald. Er werden tien feiten gepleegd, net als vorig jaar. In 2012 waren dat er twaalf. "Ik ben trots op het goede werk van mijn korps, we zetten hoog in op opleidingen voor al onze mensen en op oefeningen in de praktijk. Dergelijke zaken lonen. We maken ook voor alle evenementen risicoanalyses op, beschikken over een snel responsteam en werken nauw samen met de Franse politie", zegt korpschef Nicholas Paelinck. (JHM)