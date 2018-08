Crash tegen balustrade Wulpenbrug 30 augustus 2018

Een 25-jarige bestuurster is gisterenmiddag om 13.40 uur op de Toekomstlaan in Wulpen met haar voertuig tegen de balustrade van de Wulpenbrug gecrasht. De vrouw uit Diksmuide raakte lichtgewond en had vooral pijn aan de nek door de klap. Ze was om ongekende reden de controle over het stuur verloren. Een ambulance bracht haar over naar het ziekenhuis. Het voertuig bleek total loss en werd getakeld. (BBO)