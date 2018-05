Containerparkdieven in de kraag gevat na twaalf inbraken 08 mei 2018

De politie Westkust heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee daders gevat die verantwoordelijk zijn voor een aantal inbraken in het containerpark in Koksijde. In 2017 kreeg de politie zeven meldingen van inbraken in het containerpark en sinds de jaarwisseling kwamen daar nog vijf inbraken bij. Telkens klommen de dieven over de omheining, stalen ze hopen kledij uit de inzamelcontainers en namen ze tal van elektronicamateriaal mee. Meestal lieten ze een serieuze rommel achter. "Onze politiezone heeft meer gecontroleerd in de buurt van het containerpark. Tijdens een patrouille van afgelopen weekend werd een Roemeens voertuig aangetroffen met daarin spullen van het containerpark. De twee Roemeense mannen van 28 en 30 jaar werden opgepakt. Ze zullen de gestolen waren vergoeden aan het containerpark", reageert Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. (BBO)