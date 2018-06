Colruyt heropent vandaag met nieuwe beenhouwerij 06 juni 2018

02u38 0 Koksijde De Colruyt in de Zeelaan in Koksijde gaat vandaag weer open. De winkel is een derde groter en heeft een nieuwe beenhouwerij en een Collect & Go afhaalpunt.

Bieke Hoverbeke is de gerante van de Colruyt-vestiging in de Koksijdse Zeelaan. "De winkel is in totaal 1.600 vierkante groot. Dankzij de uitbreiding hebben we onze versmarkt kunnen vergroten en hebben we ook vijf extra kassa's kunnen plaatsen. In de zomermaanden juli en augustus zijn we in de voormiddag ook open op zondagen en feestdagen. Dat alles moet de klanten nog meer tevreden stellen. Extra troef in onze vernieuwde winkel is de beenhouwerij met zelfbediening. We zijn klaar voor de zomer, we hebben een ruim assortiment barbecuespecialiteiten. Onze beenhouwers snijden in het open atelier ter plaatse het vlees. Een laatste nieuwigheid is het Collect & Go afhaalpunt, voor wie niet zoveel tijd heeft om zelf boodschappen te doen. Die klanten sturen ons hun lijstje door via de app of de website en wij zetten alles klaar." In de Colruyt in Koksijde werken 44 mensen. Je vindt de winkel in de Zeelaan 39. De winkel is van maandag tot zaterdag open van 8.30 tot 20 uur en op vrijdag zelfs tot 21 uur. (GUS)