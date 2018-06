Clubfan onder invloed: "Tactische bespreking op café na nederlaag" 12 juni 2018

Een 66-jarige Club Brugge-supporter moet van de politierechter een verkeerscursus volgen, nadat hij betrapt werd op dronken rijden. Op 25 oktober had R.C. uit Koksijde de uitwedstrijd van Club Brugge bij Racing Genk gevolgd in café 't Lusthof. Club verloor met 2-0 en R.C. bleef lang plakken in het café.





Om 4.45 uur werd hij tegengehouden in de Strandlaan en blies hij meer dan 2 promille. "Club had die avond verloren en dat was nog niet vaak gebeurd dat seizoen", klonk het bij de verdediging. "Ach zo, en dat heb je dan op die manier gevierd, of zo?", wilde de rechter weten. "Neen, maar het ging om een tactische nabespreking van de match op café. Daarbij werd wel wat gedronken", klonk de uitleg, waarna de rechter hem een verkeerscursus oplegde. (JHM)