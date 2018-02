Carnavalisten houden het braaf 12 februari 2018

02u32 0

De 64ste carnavalsstoet van Oostduinkerke is een brave editie gebleken: zonder veel knipogen naar de lokale politiek, hoewel het in oktober gemeenteraadsverkiezingen zijn. Uitzondering vormde de kar met het opschrift 'Lang leve in Koksgrijze', met een karikatuur van burgemeester Marc Vanden Bussche in een rolstoel. De confetti vloog in het rond en de kinderhandjes grepen naar de vele snoepjes en gadgets. De stoet verliep onder een koude winterzon. Op het einde viel wel wat regen, maar dat kon de carnavalspret niet bederven. Het is nu uitkijken naar de kindercarnavalsstoet die woensdag om 14 uur vertrekt op de Koksijdse Markt. (GUS)