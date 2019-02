Carnaval aan de kust: zachte snoepjes in Oostende en biologisch afbreekbare confetti in De Panne GUS LBB TVA BHT

26 februari 2019

18u30 17 Koksijde Ook aan de kust barst straks carnaval in alle hevigheid los. Oostduinkerke bijt woensdag al de spits af. Het feest duurt daar zelfs tot 6 maart. En terwijl heel wat steden en gemeenten steeds strengere regels opleggen, is er aan de kust nog veel toegelaten. Confetti mag nog overal. Al moet het in De Panne wel biologisch afbreekbaar zijn. En in Oostende mag je enkel met zachte snoepjes gooien.

Wie carnaval zegt in West-Vlaanderen, denkt vooral aan de kust. Gemeenten als Veldegem, Gullegem en Poperinge kennen er ook wat van, maar de kust heeft een langere traditie. Oostduinkerke start zijn carnavalsfeest op woensdag 27 februari en trekt dat door tot en met 6 maart, meteen de langste carnavalsperiode aan de kust. De topper is de carnavalsstoet op zondag 3 maart vanaf 14.30 uur. “Uiteraard mogen de deelnemers en het publiek met confetti gooien”, lacht toerismeschepen Dorine Geersens (LB). “De toeristische dienst zorgt voor snoep dat vanop de wagens of door de carnavalisten wordt uitgedeeld. Wat de kostuums betreft, hebben we wel een politiereglement. Alles is toegelaten, op voorwaarde dat het niet in strijd is met de goede zeden. Het is bijvoorbeeld verboden de kledij na te bootsen van mensen van het gerecht, het leger of de politie.”

Alcohol, maar niet voor de chauffeur

In De Panne vindt de carnavalsstoet pas op zondag 24 maart om 14.30 uur plaats. Tijdens de krokusvakantie zijn er wel wat kinderactiviteiten gepland rond carnaval. “We laten enkel biologisch afbreekbare confetti toe”, laat toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA) weten. “Alle thema’s zijn toegelaten zolang ze niet kwetsend, vulgair of aanstootgevend zijn. We moedigen de deelnemers aan om zich te laten schminken. Snoep uitwerpen vind ik beter dan snoep gooien. Toeschouwers doelbewust pijn doen mag uiteraard niet. Er moeten ook altijd mensen naast de kar lopen om te voorkomen dat iemand uit het publiek te dichtbij zou komen. De bestuurder van de carnavalswagen mag geen alcohol drinken. Op de kar mag dat wel, maar met mate. Er lopen mensen van de organisatie mee om dat in het oog te houden.”

Ezels

Voor de zestigste editie van de Ezelcavalcade, op zondag 31 maart in Lombardsijde, zijn er weinig beperkingen. “We mogen nog altijd confetti en snoep rondstrooien, hoor. De gemeente keurt gewoon onze aanvraag goed”, vertelt André Bentein van de Orde van de Ezel. “Ook maskers zijn toegestaan, net als om het even welk thema. Uitgesproken politieke themawagens hebben we hier ook nooit gehad en dat zal ook nu niet zo zijn.” Aan de Ezelcavalcade nemen 44 wagens deel, goed voor een opkomst van ruim 500 carnavalisten.

Geen papiersnippers

In Oostende duurt het carnaval drie dagen, van 8 tot 10 maart. Op 2 maart is er ook al de 121ste editie van het Bal Rat Mort. Op zondag 10 maart vindt de grote carnavalsstoet plaats. Confetti gooien mag, papiersnippers niet. Enkel klein en zacht snoepgoed is toegelaten. In de buurt van tramsporen mag niets gegooid worden. Het Oostendse stadsbestuur stemt toe dat mensen gemaskerd en verkleed op de openbare weg mogen lopen van vrijdag 8 maart tot en met maandag 11 maart om 5 uur. Alle thema’s moeten vooraf besproken worden met de organisatoren. Als die twijfelen, moeten ze het thema afstemmen met de bevoegde schepen.

Aan de Oostkust wordt carnaval gevierd tijdens de eerste zondag van maart. Zowel in Blankenberge als in Heist kan je de stoet bekijken vanaf 14.30 uur. Alles kan en alles mag. Er zijn geen nieuwe beperkingen ingevoerd. “We laten de carnavalisten vrij in het kiezen van hun thema’s. Vaak zien we het pas de dag zelf waarmee ze de spot drijven”, zegt Benny Herpoel (N-VA), schepen van Carnaval in Blankenberge. Confetti en snoep gooien: dat is toegelaten in Blankenberge en Heist. “We willen van carnaval een feest maken en daar horen snoep en confetti bij”, zegt Jan Morbee (Gemeentebelangen), schepen van Carnaval in Knokke-Heist. “Onze gemeentediensten volgen de stoet en ruimen meteen de straten op. We hechten veel belang aan een propere stad, waar dus ook gefeest kan worden.”

In Heist hebben ze twee stoeten: op dinsdagavond 5 maart is er ook een verlichte avondstoet. En in Blankenberge is er op dezelfde dag ook een Vuûle Jeanettenstoet. “Grote beperkingen opleggen aan groepen of feestvierders willen we vermijden”, zegt Benny Herpoel. “Carnaval is een van de hoogdagen in Blankenberge. Er zijn in het verleden ook nooit grote problemen geweest.”