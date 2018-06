Cannabisbakker ook gestraft voor rokende klanten 02 juni 2018

De strafrechter in Veurne heeft de 53-jarige 'cannabisbakker' Eric B. van bakkerij Milano verplicht om drie maanden lang de deuren te sluiten. Enkel het publieke gedeelte van de bakkerij, niet de productieruimte. De beslissing komt er omdat B. zijn klanten gewoon liet roken in de bakkerij, tussen de broden. De man kreeg meerdere malen bezoek van de inspectie. Bakker B. mag in principe broden blijven bakken, hij mag ze niet meer verkopen in de bakkerij. Veel maakt dat niet uit, want Milano is momenteel al een tijdlang dicht. Bakker B., gekend als de 'cannabisbakker' omdat hij een jaar lang in totaal negen kilogram cannabis verkocht die hij meegaf in broodzakken, kreeg eerder 14 maanden cel en 7.400 euro boete. Na zijn vrijlating werden er heel wat inbreuken vastgesteld in de bakkerij. Er werd gerookt, het was er onhygiënisch en de infrastructuur was verouderd. (JHM)