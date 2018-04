Cannabisbakker laat klanten roken in winkel 21 april 2018

De 53-jarige Eric B. van bakkerij Milano in Oostduinkerke, gekend als de 'cannabisbakker' omdat hij een jaar lang in totaal liefst 9 kilogram cannabis verkocht die hij meegaf in broodzakken, stond opnieuw voor de rechter. Na zijn vonnis voor de drugshandel, waarvoor hij twee jaar met uitstel kreeg, heropende hij de bakkerij. De inspectie stelde echter tal van inbreuken vast. "Er mocht door klanten gerookt worden in de bakkerij, de opslagplaats was in slechte staat, alle infrastructuur is verouderd, de temperatuur in de koeltoog was te hoog, levensmiddelen lagen door elkaar en er was weinig aandacht voor de hygiëne", was de conclusie. Daardoor riskeert B. nu een geldboete van 4.800 euro. Hij liet zich echter niet zien op zijn proces en bakkerij Milano is momenteel ook gesloten. Vonnis op 1 juni. (JHM)