Caféruzie gevolg van aanranding? 13 februari 2018

In de rechtbank van Veurne moet Leyan A. zich verantwoorden voor zware slagen en verwondingen na een uit de hand gelopen caféruzie. In augustus 2016 ontstond een ruzie tussen de vriendin van A. en een caféklant, die beiden aanwezig waren in het café dat de broer van A. runde in Oostduinkerke. De vriendin van A. schreeuwde dat de klant haar had aangerand waarop haar vriend tussenbeide kwam. Daarop zouden flinke klappen gevolgd zijn en werd het slachtoffer van de trap geslagen. Die hangt echter een ander verhaal op. Volgens hem stal de vriendin zijn gsm en ging hij beneden verhaal halen. Daarop begon het meisje te roepen dat ze aangerand was en werd hij van de trap geslagen. Het openbaar ministerie achtte de klappen op zijn minst bewezen en vroeg een strenge straf voor A. Vonnis op 15 februari. (JHM)