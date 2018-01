Cafébaas smeert vaseline tegen cokesnuivers 02u40 0

De uitbater van een café in Oostduinkerke, de vroegere Moustache, in de volksmond bekend als 'de witte Moustache' omdat er zoveel coke gesnoven werd, heeft een werkstraf van 50 uren gekregen omdat hij zelf cocaïne bezat en drie maanden lang gebruikte. Uitbater K.M. verraste de rechter wel met zijn aanpak om cokesnuivers uit zijn café te houden. "Ik plaats vaseline in de toiletten. De tabletten en de verhoogjes smeer ik daarmee in. Wie er dan een lijntje coke op wil leggen, kan dat dan niet meer. De coke blijft plakken." De man kreeg ook 8.000 euro boete, volledig met uitstel. (JHM)