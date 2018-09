Cafébaas neemt taxichauffeur in dienst wegens alcoholprobleem 07 september 2018

Een cafébaas uit Koksijde heeft drastische maatregelen genomen om iets aan zijn alcoholprobleem te doen. "Hij beseft immers dat de verleiding voor hem te groot is, gelet op zijn beroep", sprak zijn advocaat. "En omdat hij al eerder achter het stuur betrapt werd, wil hij er nu echt iets aan doen. Hij heeft een taxichauffeur in dienst genomen die hij altijd kan opbellen om hem rond te brengen als dat nodig is. En hij heeft ook een fiets gekocht, zodat hij zijn auto kan laten staan." Maar de politierechter neemt daar geen genoegen mee omdat D.D. eerder al verschillende keren dronken rondreed. Op 24 april werd hij opnieuw betrapt met meer dan 1,5 promille in zijn bloed. "Ik wil dus nagaan of je een zwaar alcoholprobleem hebt of niet, en ik zal je naar de dokter sturen voor een test", sprak de politierechter. Op 7 januari moet D.D. terugkeren. (JHM)