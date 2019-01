Cafébaas mag rijbewijs houden, maar nam taxichauffeur in dienst JHM

07 januari 2019

13u43 0 Koksijde Een cafébaas uit Koksijde ontsnapte bij de politierechter in Veurne aan een definitieve intrekking van zijn rijbewijs door een ongeschiktheidsverklaring.

D.D. werd al verschillende malen betrapt toen hij dronken rondreed en ook op 24 april had hij meer dan anderhalve promille in zijn bloed. Bovendien had hij eerder in 2018 al eens tweemaal gunsten gekregen. “Ik wil dus nagaan of je een zwaar alcoholprobleem hebt of niet en zal je langs sturen bij de dokter voor een test”, sprak de politierechter. De dokter oordeelde intussen dat dit niet het geval was. “Al was het met de hakken over de sloot”, zei de rechter streng. “Er zijn immers sporen gevonden van een verhoogd alcoholgebruik.” De cafébaas heeft intussen drastische maatregelen genomen om iets aan zijn alcoholprobleem te doen. “Hij beseft immers dat de verleiding voor hem te groot is om niet te drinken, gelet op zijn beroep”, sprak zijn advocaat. “En omdat hij al eerder betrapt werd wil hij er nu echt werk van maken. Hij heeft een taxichauffeur in dienst genomen die hij altijd kan opbellen om hem rond te brengen als dat nodig is. En hij heeft ook een fiets gekocht, zodat hij zijn auto kan laten staan.” D.D. kreeg 3 maanden cel met uitstel, 5 maanden rijverbod en 4.200 euro boete. Hij moet ook slagen in vier herstelproeven.