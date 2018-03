Buurman merkt woninginbraak op 31 maart 2018

In de Wulpendammestraat in Wulpen bij Koksijde is donderdagnacht ingebroken in een woning. Het was de buurman die zag dat de deuren open stonden, terwijl de eigenaars niet aanwezig zijn. De politie kwam ter plaatse en zag dat het volledige huis werd doorzocht. Binnen het huis lag ook slijk, wellicht afkomstig van de voeten van de inbrekers. Er is een onderzoek opgestart door de politie. De precieze buit is niet bekend, gezien de eigenaars nog niet naar huis zijn kunnen komen om een inventaris op te maken.





(BBO)