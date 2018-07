Buurjongen steelt koffer voor de grap 31 juli 2018

In de Woutersweg in Koksijde pleegde een man zondagavond voor de grap een diefstal. Een vrouw was net thuisgekomen van reis en haar reiskoffer stond nog buiten. Ze ging binnen en hoorde plots de hond blaffen. Toen ze buitenkeek zag ze dat een man de reiskoffer had gestolen. De politie werd verwittigd en toen die aankwamen, bleek de dief de buurjongen van de vrouw te zijn. Die had wat te veel gedronken en wou een grap uithalen. (JHM)