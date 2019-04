Burgemeester is duidelijk: windmolens niet welkom, want toeristen gaan voor Poll: horen windmolens thuis is Koksijde? GUS

Nee 34% Koksijde De gemeenteraad van Koksijde stemde meerderheid tegen oppositie voor een motie tegen windmolens. “Die mastodonten van 200 meter hoog zullen onze toeristen wegjagen”, vindt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Elke gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, kaatst Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) de bal terug. “Laat de inwoners participeren in windmolens”, suggereert Sander Loones (N-VA).

De meningen over windmolens in Koksijde zijn verdeeld, zo bleek tijdens de gemeenteraad waar de meerderheid een motie liet stemmen tegen windmolens. “Er loopt een onderzoek om langs de autosnelweg E40 tussen Nieuwpoort en De Panne 40 windturbines met een tiphoogte van 200 meter te plaatsen”, legt schepen Guido Decorte (LB) uit. “Daarvan zouden er 12 in Koksijde staan. De aanvragers willen die ondoordacht plaatsen in het landschap dat ons zo waardevol is. Dit past niet bij ons toeristisch imago.” Elwin Van Herck nuanceert: “Iedereen moet zijn steentje bijdragen en een windmolen is niet zo lelijk. Niet verzoenbaar met het toerisme? Kijk maar naar Zeeland, waar dat wel kan. Hernieuwbare energie past bij de kracht van de natuur.” Sander Loones treedt bij: “We stellen een alternatieve motie voor waarin staat dat Koksijde niet tegen elke windmolen is, maar dat die wel op een goed onderzochte locatie moet staan. Nu kan zo’n turbine niet, door de luchtmachtbasis. Laat ons hopen dat de basis met zijn helikopters kan blijven, dat moeten we in de motie benadrukken, want nu lijkt jullie motie erop dat de meerderheid zich al neerlegt bij een sluiting van de basis. Een draagvlak creëren voor windmolens is nodig. Dat kan bijvoorbeeld door burgers aandelen te laten kopen. Zo zijn ze rechtstreeks betrokken.” Een idee dat Van Herck weet te smaken.

Het blijft nee

Burgemeester Marc Vanden Bussche is niet van zijn stuk te brengen. “We houden vast aan ons standpunt zoals we dat al 24 jaar doen. Windmolens en toerisme gaan niet samen. Die turbines zouden een degradatie betekenen voor onze gemeente. Er zijn al projecten gepland in de Noordzee. Koksijde mag niet omsingeld worden door windmolens. Toeristen komen hier voor de rust en het open zicht en dat willen we hen bieden.” Guido Decorte vult nog aan: “Volgens Electrabel is er in Koksijde maar één locatie waar zo’n grote mastodont eventueel kan komen en dat is in de Toekomstlaan bij de afrit van de autosnelweg. Je moet weten dat er een perimeter van 350 meter moet zijn rond de windmolen. Zoveel ruimte hebben we in Koksijde niet. Windmolens staan beter in groep bij industrie of in havens.” Uiteindelijk keurde de gemeenteraad meerderheid tegen oppositie de motie tegen windmolens goed.