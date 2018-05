Burgemeester: "Als we veel subsidies krijgen, bouwen we pier in Koksijde-Bad 19 mei 2018

Het programma van de Lijst van de Burgemeester is opgebouwd rond dertien werkpunten. "En als we veel subsidies krijgen, bouwen we een pier in Koksijde-bad", aldus burgemeester Marc Vanden Bussche.





"We willen een financieel gezonde gemeente waar de personenbelasting op nul blijft", overloopt de burgemeester. "De veiligheid, extra woongelegenheden, meer steun voor de economie en aandacht voor fietsers en wandelaars blijven onze aandacht krijgen. Het plein bij de OLV Ter Duinenkerk in Koksijde en de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke willen we vernieuwen en Wulpen krijgt een jachthaventje. Aan het sportbeleid blijven we sleutelen met de uitbreiding van het sportpark in Oostduinkerke. Op de Zeedijk willen we fitnesstoestellen zetten. In het Abdijmuseum Ten Duinen komt een adventure parcours en het Visserijmuseum krijgt een nieuw erfgoeddepot. Om de mobiliteit voor senioren te verbeteren, denken we aan een gemeentebusje en taxicheques. Jongeren moeten in eigen gemeente kunnen uitgaan. Daarom willen we een fuifloket en verlaten we het sluitingsuur van drie naar vier uur. In het weekend lanceren we een fuifbus. Met de steun van de provincie komt er op de Hoge Blekker een uitkijktoren. Als we veel subsidies krijgen, dan bouwen we een pier in Koksijde-Bad." (GUS)