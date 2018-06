Brandweer Westhoek zoekt bedrijven voor oefeningen 12 juni 2018

Brandweerzone Westhoek is op zoek naar geschikte locaties om oefeningen te organiseren. Daarbij wil het vooral grote bedrijventerreinen aanspreken. "Bijvoorbeeld bedrijven met veel opgeslagen chemische stoffen, een grote houtvoorraad of veel brandbaar materiaal. Zo kunnen onze brandweerlieden de situatie van dichtbij zien en weten ze onder meer welke stoffen er liggen opgeslagen of waar de watervoorzieningen zich bevinden. Al die elementen leveren tijdswinst op, voor mocht het ooit effectief branden bij het bedrijf in kwestie", zegt Kristof Louagie, woordvoerder van de Brandweerzone Westhoek. "Het gaat dus niet om oefeningen voor het personeel, maar wel voor de brandweer zelf. Die oefeningen zouden overigens 's avonds of in het weekend plaatsvinden en we verwachten de aanwezigheid van enkele begeleiders van het bedrijf", aldus Louagie. Ondernemingen die zich geroepen voelen, kunnen zich inschrijven op brandweerwesthoek.be. (BBO)