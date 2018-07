Brandweer rukt uit voor rokende elektrische oven 31 juli 2018

De brandweer van Koksijde moest gisterenmiddag uitrukken naar de Koninlijke Prinsenlaan waar brand was ontstaan in een woning. In de keuken was er een rooktontwikkeling die afkomstig bleek te zijn uit de elektrische oven. Er ontstond gelukkig geen brand en de brandweer had de situatie snel onder controle.