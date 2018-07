Brandje in gocartverhuur 03 juli 2018

In een verhuurbedrijf van gocarts op de Zeedijk was er zondag rond 21 uur een brandje. De verhuurder had per ongeluk een kookplaat aangestoken in het privégedeelte van de zaak. De kartonnen doos op het kookvuur begon te branden. Veel vuur was er niet, maar er ontstond wel een pak rook. De uitbater van het bedrijf kon het vuur zelf blussen. De brandweer kwam langs ter controle. (BBO)