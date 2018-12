Brand in bijgebouw, vrouw (40) naar ziekenhuis BBO

05 december 2018

16u47 0 Koksijde In de Prins Karelstraat in Koksijde is woensdag kort voor de middag brand uitgebroken in een losstaand bijgebouw van een woning in aanbouw. De bewoonster werd met lichte rookintoxicatie naar het AZ West in Veurne overgebracht.

Het bijgebouwt fungeert voorlopig als woonruimte en door oververhitting van de metalen afvoerbuis van de houtkachel ontstond brand in het dakgebinte. De bewoonster (40) probeerde te blussen maar ademde daarbij rook in. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef min of meer beperkt tot het dakgebinte. In de namiddag moest de brandweer echter nog eens terug te keren. Een balk was opnieuw beginnen smeulen.