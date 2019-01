Brand aan elektrisch vuurtje snel geblust JHM

05 januari 2019

In de Paardenvissersweg in Groenendijk bij Oostduinkerke brak vrijdagavond rond 19.30 uur brand uit in een kamer in een woning. Het bleek dat een elektrisch vuurtje er plots vuur had gevat. De bewoners konden de brand echter zelf blussen maar vroegen nog de brandweer ter plaatse voor een controle. Ter plaatse bleek dat er geen verder gevaar meer was. De schade bleef beperkt tot het vuurtje zelf en wat geurhinder.